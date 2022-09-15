Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Совбез ООН рассмотрит ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Совбез ООН в четверг вновь рассмотрит ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Фото: Marc John / Globallookpress.com

Совет Безопасности ООН вновь рассмотрит ситуацию на границе Азербайджана и Армении, где в последние дни серьезно обострилась обстановка, на заседании в четверг, 15 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на программу работу Совбеза.

Как уточнили в международной организации, заседание соберут по запросу Армении.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил о прекращении огня на границе с Азербайджаном. По его словам, сторонам удалось прийти к договоренности. При этом какого-либо документа или соглашения, которое готовится к подписанию с Баку, пока не существует.

Материалы по теме:
Армянский акцент. Почему Вашингтон проявляет к Еревану особое внимание
Армянский акцент.Почему Вашингтон проявляет к Еревану особое внимание
27 июля 2022
Битва за Карабах. 30 лет назад началась самая затяжная война на территории бывшего СССР
Битва за Карабах.30 лет назад началась самая затяжная война на территории бывшего СССР
6 августа 2022

Ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась в ночь на 13 сентября. Военные Азербайджана открыли огонь из артиллерии при поддержке беспилотников. В Баку заявили, что азербайджанские войска наносят ответные удары лишь по легитимным армянским военным объектам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня
Россия ответила на требования Польши вернуть картины Пушкинского музея
Известная актриса купила дом в Голливуде
Названы убивающие смартфон ошибки
В России появилась новая схема мошенничества
Совбез ООН рассмотрит ситуацию на границе Азербайджана и Армении
США приготовились защищать Японию с использованием ядерного потенциала
Цена ядерного топлива достигла максимума за десять лет
Стало известно о резком подорожании продуктов на Украине
Более половины словаков в украинском конфликте поддержали Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.