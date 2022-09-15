Совбез ООН рассмотрит ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Совбез ООН в четверг вновь рассмотрит ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Совет Безопасности ООН вновь рассмотрит ситуацию на границе Азербайджана и Армении, где в последние дни серьезно обострилась обстановка, на заседании в четверг, 15 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на программу работу Совбеза.

Как уточнили в международной организации, заседание соберут по запросу Армении.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил о прекращении огня на границе с Азербайджаном. По его словам, сторонам удалось прийти к договоренности. При этом какого-либо документа или соглашения, которое готовится к подписанию с Баку, пока не существует.

Ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась в ночь на 13 сентября. Военные Азербайджана открыли огонь из артиллерии при поддержке беспилотников. В Баку заявили, что азербайджанские войска наносят ответные удары лишь по легитимным армянским военным объектам.