Важную особенность iPhone 14 Pro перенесли на Android

Энтузиасты добавили на смартфоны Xiaomi функцию Dynamic Island из iPhone 14 Pro

Важную особенность новых смартфонов Apple заметили на устройствах Xiaomi. Об этом рассказал пользователь Twitter под ником vvaiibhav.

Одной из функций новых iPhone 14 Pro и 14 Pro Max оказалась Dynamic Island, которая дословно переводится на русский как «динамические острова». Опция позволяет использовать экранный вырез для взаимодействия с приложениями на iPhone. Пользователь Twitter показал, что новую функцию адаптировали на Android-смартфонах.

Блогер продемонстрировал видео, на котором показал аналог Dynamic Island на телефоне Xiaomi. По нажатию на экранный вырез элемент увеличивался в размерах и позволял взаимодействовать с ним — например, для управления воспроизведением. Публикация о перенесенной на телефон Xiaomi функции Apple стала вирусной — спустя трое суток после выхода пост набрал больше семи тысяч лайков.

По словам автора, особенность добавили в тему Grumpy UI, созданную неизвестными китайскими энтузиастами. В ней подобная Dynamic Island функция называется Smart Island («умные острова»). «Если Xiaomi одобрит новую опцию, она будет доступна в магазине компании», — заметил блогер.

После анонса iOS 16 в июне Apple обвинили в краже особенности операционной системы для смартфонов Xiaomi. По словам пользователей китайских смартфонов, компания Тима Кука украла у Xiaomi функцию живых обоев.