Россияне передумали переезжать в популярную курортную страну

Thailand-Real.Estate: интерес россиян к переезду в Таиланд снизился

Интерес россиян к переезду в Таиланд снижается четвертый месяц подряд. О том, что граждане передумали переезжать в популярную курортную страну, сообщается в исследовании портала Thailand-Real.Estate, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По итогам июля 2022 года количество соответствующих запросов сократилось на 2,98 процента относительно июня. Падение спроса на переезд в Таиланд со стороны россиян фиксируется с апреля текущего года, когда показатель снизился на 57 процентов.

При этом в июле 2022 года интерес граждан к проживанию в пляжной стране оказался на 52,83 процента выше, чем в июле 2021 года. С января по июль 2022-го число запросов выросло на 193,63 процента по сравнению с результатом за аналогичный период 2021-го.

В августе россияне назвали основные критерии при выборе жилья в Таиланде. Чаще всего покупатели обращают внимание на стоимость объекта, его расположение и близость к морю. Отмечается, что многие отдают предпочтение недвижимости в городе Паттайе — на эту локацию пришлось 77,87 процента запросов в июле и августе 2022 года.