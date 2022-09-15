Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россияне передумали переезжать в популярную курортную страну

Thailand-Real.Estate: интерес россиян к переезду в Таиланд снизился

Фото: Evan Krause / Unsplash

Интерес россиян к переезду в Таиланд снижается четвертый месяц подряд. О том, что граждане передумали переезжать в популярную курортную страну, сообщается в исследовании портала Thailand-Real.Estate, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По итогам июля 2022 года количество соответствующих запросов сократилось на 2,98 процента относительно июня. Падение спроса на переезд в Таиланд со стороны россиян фиксируется с апреля текущего года, когда показатель снизился на 57 процентов.

При этом в июле 2022 года интерес граждан к проживанию в пляжной стране оказался на 52,83 процента выше, чем в июле 2021 года. С января по июль 2022-го число запросов выросло на 193,63 процента по сравнению с результатом за аналогичный период 2021-го.

В августе россияне назвали основные критерии при выборе жилья в Таиланде. Чаще всего покупатели обращают внимание на стоимость объекта, его расположение и близость к морю. Отмечается, что многие отдают предпочтение недвижимости в городе Паттайе — на эту локацию пришлось 77,87 процента запросов в июле и августе 2022 года.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
В США раскрыли негласное правило Запада по Украине
Врач предупредил об опасности храпа
Охотник застрелил медведя и спас чуть не лишившегося конечностей друга
Разработан перемещающийся по одежде датчик
В Кремле заявили о хорошей атмосфере на переговорах Путина и Си Цзиньпина
Семь россиян предстанут перед судом за создание неонацистского сообщества
Пелоси запланировала визит в Армению
В Госдуме оценили значимость встречи Путина и Си Цзиньпина
Бузова купила дом в курортном городе
Девушка увеличила губы и осталась с гематомой в виде усов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.