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В Германии усомнились в успехе украинского контрнаступления

В Германии не считают успехи Украины полномасштабным контрнаступлением

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Недавние военные успехи армии Украины не могут считаться полномасштабным контрнаступлением, заявил генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Эберхард Цорн. Таким мнением он поделился с изданием Focus.

«Я осторожен с терминами. В лучшем случае речь идет о контрударах, с помощью которых можно взять под контроль населенные пункты или отдельные участки фронта, но не оттеснить Россию назад на широком фронте», — заявил военный эксперт. По его мнению, даже наступающая зима «не уменьшит страданий».

Цорн усомнился в возможностях украинских военных для контрнаступления. «Им нужно превосходство как минимум три к одному», — считает инспектор.

В конце августа украинская армия начала попытки контрнаступления. 14 сентября Вооруженные силы Украины вновь приступили к штурму города Красный Лиман.

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Татьяна Антоненко
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