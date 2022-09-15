Захарова получила визу для участия в Генассамблее ООН

Захарова сообщила, что получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, мне визу дали», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканала «Соловьев Live».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что большая часть российской делегации не получила визы США для участия в неделе высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи организации. «Части делегации, которая летит с министром, визы выдали. Большей части визы не выдали. Мы ждем, сегодня среда. Ждем скорейшей выдачи американскими властями виз для делегации, которая едет на сегмент высокого уровня Генассамблеи», — подчеркнул дипломат.