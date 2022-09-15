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Евросоюз продлил санкции против сына Януковича

Евросоюз продлил санкции против сына экс-президента Украины Януковича

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Евросоюз продлил действие санкций против сына экс-президента Украины Виктора Януковича Александра на полгода. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.

Утверждается, что обвинения против Александра необоснованны и выстроены не на официальных данных украинских властей, а на «сообщениях в низкосортных СМИ». «Вследствие очевидной невозможности продлить санкции в очередной раз, в августе 2022 года чиновники Европейского союза придумали новое основание — они обвинили Александра Януковича в ведении незаконной предпринимательской деятельности на территории Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Еще в августе объединение ввело рестрикции против политика и его сына. Такое решение объяснили действиями Александра Януковича, «направленными на подрыв территориальной целостности, суверенитет и независимости Украины, а также стабильности и безопасности государства». Кроме того, отмечалось, что в случае с Александром Викторовичем Януковичем санкции введены «за проведение сделок с сепаратистскими группировками в Донбассе Украины».

Алевтина Запольская
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