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В Греции призвали ЕК высказаться по поводу сноса советских памятников в Европе

Евродепутаты от Греции призвали ЕК высказаться по сносу советских памятников в Европе

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Евродепутаты от Греции Костас Пападакис и Лефтерис Николау-Алаванос обратились к Еврокомиссии и призвали ее высказаться по поводу сноса в Европе памятников, посвященных победе над Германией во Второй мировой войне. Пападакис и Николау-Алаванос считают, что европейские лидеры пренебрегают исторической правдой, говорится в документе, цитаты из которого приводит RT.

Депутаты попросили ЕК высказать свое отношение к разрушению памятников, «связанных с народной борьбой, символизирующих международную солидарность, дружбу и мир». Сами авторы письма уверены, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен поощряет «антикоммунистическую и антисоветскую кампанию». Кроме того, они считают, что официальная политика стран ЕС поддерживает попытки «легитимировать грубые нападения на историческое и культурное наследие европейских народов».

Пападакис и Николау-Алаванос, в частности, напомнили о решении Латвии снести памятник воинам-освободителям Риги. Снос начался 23 августа. По периметру памятника дежурила полиция, чтобы не допустить общественных беспорядков. Позднее Комитет по правам человека в ООН запретил властям Латвии сносить монумент воинам-освободителям.

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Виктория Кондратьева
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