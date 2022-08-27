В ООН запретили снос памятника Освободителям Риги

Комитет по правам человека в ООН запретил сносить монумент Освободителям Риги

Комитет по правам человека в ООН запретил властям Латвии сносить монумент воинам-освободителям, установленный в Риге. Об этом сообщил Telegram-канал Ura.ru со ссылкой на документ, который предоставил литовский адвокат Станисловас Томас.

Также представители организации запретили властям Риги проводить любые работы на объекте вплоть до принятия окончательного решения. «В соответствии с правилом №94 к государству-участнику обращена просьба воздержаться от демонтажа памятников, являющихся предметом настоящего разбирательства, и обеспечить сохранность тех частей монумента, которые уже были демонтированы, на время рассмотрения обращения в Комитете», — сообщается в предписании ООН.

Ранее сообщалось, что снос памятника воинам-освободителям Риги начался 23 августа. По его периметру дежурила полиция, чтобы не допустить общественных беспорядков.

Позднее посольство России направило ноту протеста в МИД Латвии в связи со сносом памятника освободителям Риги. Российская дипмиссия осудила демонтаж мемориала и оставила за собой право на ответные меры. Дипломаты также потребовали от властей Латвии остановить полицейский произвол и преследование по политическим и идеологическим мотивам рядовых жителей республики, открыто высказывающих свое мнение.