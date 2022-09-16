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В Армении заявили о вторжении азербайджанской армии

Генштаб в Ереване заявил, что Азербайджан вторгся на территорию Армении на 7,5 километров

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении в районе города Джермук на востоке страны на 7,5 километров, заявил начальник армянского Генштаба Эдвард Асрян, сообщает «Интерфакс».

«На этом направлении противник обеспечил определенный успех. Вооруженные силы Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении шириной фронта в 8,5 километров и глубиной 7,5 километров», — сообщил Асрян.

Он также отметил, что до начала боевых действий расстояние от Джермука до азербайджанской границы составляло около 12 километров. «В настоящее время силы противника находятся на расстоянии 4,5 километрах от города Джермук», — объяснил он.

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При этом, начальник Генштаба Армении указал, что в некоторых местах армии республики удалось окружить азербайджанские части. «По некоторым направлениям мы потеряли некоторые боевые позиции, и противник смог большими подразделениями вторгнуться вглубь нашей обороны. По некоторым направлениям нам удалось отбросить противника на исходные позиции», — уточнил Асрян.

Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана началось в ночь на 13 сентября. Власти Армении заявили, что азербайджанские военные обстреляли несколько объектов инфраструктуры. Армянские власти обратились к России за помощью из-за обострения обстановки на границе. 15 сентября оперативная группа объединенного штаба ОДКБ прибыла в Армению с целью осуществления мониторинговой миссии на границе с Азербайджаном.

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