В России ответили на вопрос о поставках иностранных беспилотников

Глава ФСВТС Шугаев: в России лучшие беспилотники, в стране достаточно техники

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев прокомментировал сообщение о планах поставить в Россию иранские или турецкие беспилотники. Его слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос журналиста, Шугаев заявил, что в России нет проблем с данной техникой, а отечественные беспилотники — самые лучшие.

«У нас нет проблем с беспилотниками. У нас лучшие беспилотники. У нас самые замечательные беспилотники», — заверил глава ведомства. Он добавил, что в стране «всего достаточно».