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Путин исключил корректировку плана спецоперации

Президент Путин исключил корректировку плана СВО на Украине

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Президент России Владимир Путин исключил корректировку плана специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом глава государства сообщил в беседе с журналистами в ходе визита в Самарканд, Узбекистан, передает ТАСС.

«План [СВО] корректировке не подлежит. Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения, что-то считает ключевым, основной целью, а основной целью является освобождение всей территории Донбасса», — заявил он.

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Варвара Кошечкина
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