Путин исключил корректировку плана спецоперации

Президент Путин исключил корректировку плана СВО на Украине

Президент России Владимир Путин исключил корректировку плана специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом глава государства сообщил в беседе с журналистами в ходе визита в Самарканд, Узбекистан, передает ТАСС.

«План [СВО] корректировке не подлежит. Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения, что-то считает ключевым, основной целью, а основной целью является освобождение всей территории Донбасса», — заявил он.