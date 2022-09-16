Стало известно о полностью уничтоженных после обстрела домах под Белгородом

Белгородские власти сообщили о восьми не подлежащих восстановлению домах после обстрелов

Восемь домов в городе Валуйки Белгородской области, который обстреляли Вооруженные силы Украины, не подлежат восстановлению. О полностью разрушенных постройках глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов, его цитирует «Интерфакс».

«Серьезно пострадали 8 домовладений. По результатам проведенной экспертизы, восстановлению не подлежат. Сгорели 3 автомобиля, всего 7 автомобилей в негодности», — описал разрушения Дыбов.

По его словам, для ликвидации последствий атаки ВСУ был создан оперативный штаб, который выявляет случаи повреждения. Незначительно пострадавшие дома восстановят в короткие сроки.

Жителям, которые остались без крова, предложили размещение в санатории. Власти взяли на себя питание и подвоз россиян на работу на автобусах.

16 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле приграничного города Валуйки. В результате погиб один человек, еще двое пострадали. Оказалась повреждена электроподстанция, вследствие чего нарушено электроснабжение города.

В Белгородской области до 22 сентября действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что он вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.