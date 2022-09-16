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Россиянин издевался над кошками и снимал процесс на видео

Полиция Москвы поймала живодера, издевавшегося над кошками и снимавшего процесс на видео

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Полиция в Москве поймала молодого человека, который издевался над кошками, снимая процесс на видео. Правоохранители оперативно вычислили подозреваемого и спасли животных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Видеозаписи, на которых неизвестный в черном пальто и с краской на лице всячески издевался над кошками, появились ранее в социальных сетях. На одном из роликов россиянин угрожал «залить» животное из перцового баллончика, на другом — придавливал кота ногами, а также свешивал животных из окна и вставлял в них различные предметы. Ролики живодер публиковал в своем Telegram-канале.

Публикация видео в СМИ вызвала общественный резонанс. У дома живодера собрались неравнодушные граждане, желающие спасти животных.

Как рассказал источник агентства, сотрудники полиции оперативно установили, где живет юноша. Из квартиры были изъяты кот и кошка, их передали ветеринарам. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства инцидента. По данным Telegram-канала SHOT, подозреваемый задержан, его вместе с матерью увезли в отделение полиции.

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Марина Совина
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