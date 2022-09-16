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Отец Джиджи Хадид прокомментировал слухи о ее романе с Леонардо Ди Каприо

Отец Джиджи Хадид Мохамед рассказал, что его дочь много лет дружит с Леонардо Ди Каприо

Фото: Barbara Hine / Globallookpress.com

Отец модели Джиджи Хадид Мохамед прокомментировал слухи о ее романе с американским актером Леонардо Ди Каприо. На эту тему он высказался в интервью Daily Mail.

Предприниматель рассказал журналистам, что на самом деле манекенщица дружит с 47-летним Ди Каприо на протяжении многих лет. «Я не думаю, что они встречаются. Скорее всего, они просто хорошие друзья. И все же я не говорю о личной жизни дочери, поэтому не могу дать вам точную информацию о статусе их отношений», — высказался бизнесмен.

Знаменитости еще никак не комментировали новости о своем романе.

Предположения о том, что пара начала встречаться, появились в 14 сентября. В тот день в распоряжение Daily Mail попали снимки папарацци, на которых видно, как Ди Каприо и Хадид общаются друг с другом, сидя за столом. Известно, что фотографии были сделаны на вечеринке, прошедшей в рамках Недели моды в Нью-Йорке после очередного показа.

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Майя Пономаренко
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