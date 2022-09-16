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Минобороны России отчиталось о ситуации в районе Карабаха

Минобороны заявило, что в зоне ответственности России в Карабахе огня за сутки не было

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности России в Нагорном Карабахе не наблюдалось. Об этом заявили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

«За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там уточнили, что миротворцы России ведут круглосуточный мониторинг и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 30 наблюдательных постах. Также российские солдаты провели патрулирования по двум маршрутам в Мардакертском и Мартунинском районах.

Вечером 12 сентября Ереван сообщил об обстрелах приграничных территорий страны армией Азербайджана. Уточняется, что велся интенсивный огонь из артиллерии при поддержке беспилотников. Баку в ответ заявил, что лишь отвечает на провокации с армянской стороны, умышленно нагнетающей обстановку на границе.

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Никита Абрамов
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