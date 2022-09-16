Парламент Казахстана одобрил поправки в конституцию о сроке президентства

Парламент Казахстана одобрил поправки в конституцию. Об этом сообщает ТАСС.

В основной закон предлагается закрепить изменения о 7-летнем сроке президентства и переименовании столицы.

Ранее члены обеих палат парламента Казахстана принялив двух чтениях закон о поправках в конституцию, которые предполагают введение однократного семилетнего президентского срока.

Ранее депутат мажилиса (нижняя палата парламента) Казахстана Айдос Сарым объяснил, что возвращение столице Казахстана ее прежнего названия — Астана — имеет в первую очередь символический смысл. По словам парламентария, переименование Нур-Султана — политический шаг, призванный снять с повестки вопросы, которые раскалывали общество.

В июне в Казахстане состоялся референдум по поправкам в конституцию республики. По данным местной Центральной избирательной комиссии (ЦИК), вносимые в документ изменения поддержали более 77 процентов проголосовавших граждан.