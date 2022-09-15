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В парламенте Казахстана объяснили желание переименовать столицу

Депутат мажилиса Казахстана заявил, что переименование столицы носит символический смысл

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Возвращение столице Казахстана ее прежнего названия — Астана — имеет в первую очередь символический смысл. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил депутат мажилиса (нижняя палата парламента) Казахстана Айдос Сарым.

По словам парламентария, переименование Нур-Султана — политический шаг. Он призван снять с повестки вопросы, которые раскалывали общество. «У нас следующие годы идут очень серьезные реформы в налоговой сфере, в социальной сфере. Сейчас обществу как никогда нужно единство, единое понимание многих вещей. И лишние расколы, которые раздражали бы людей, превращали бы заведомо во врагов власти, президенту как большому государственному деятелю не нужны», — объяснил он.

Сарым заявил, что много денег на процедуру переименования не потребуется. Вместе с этим он отметил, что другие объекты, названные в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, «меняться не должны и не будут».

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Ранее депутатская группа предложила вернуть столице Казахстана ее прежнее название. Предложение о переименовании города было внесено в проект конституционного закона с согласия президента республики Касым-Жомарта Токаева. Жители и депутаты столицы поддержали ее переименование.

В марте 2019 года лидер Казахстана подписал поправки в конституцию о новом названии столицы. Решение о переименовании города вызвало общественный резонанс.

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Варвара Кошечкина
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