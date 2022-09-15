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Депутаты казахстанской столицы поддержали ее переименование

Депутаты совета столицы Казахстана проголосовали за возвращение названия Астана

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Депутаты маслихата (совета) столицы Казахстана поддержали возвращение прежнего названия Астана. Об этом свидетельствуют результаты голосования, сообщает ТАСС.

В четверг, 15 сентября, в ходе заседания, которое прошло в онлайн-формате, горожане и общественные представители обсуждали вопрос переименования Нур-Султана в Астану.

Заместитель директора института истории государства Буркитбай Аяган заявил, что возвращение прежнего названия «позволяет объединить общество, потому что мы видим раскол».

«Мы благодарны первому президенту, но само название, может быть, оно было поспешным… Ономастическая комиссия детально рассмотрела наше предложение о возвращении городу имени Астана и посчитала, что оно более соответствует требованиям», — уточнил он.

По словам секретаря маслихата столицы Ерлана Каналимова, переименование Нур-Султана в Астану с учетом перехода на цифровой документооборот будет стоить значительно меньше, чем в 2019 году.

Ранее депутатская группа предложила вернуть столице Казахстана ее прежнее название. Предложение о переименовании города было внесено в проект конституционного закона с согласия президента республики Касым-Жомарта Токаева.

В марте 2019 года лидер Казахстана подписал поправки в конституцию о новом названии столицы. Решение о переименовании города вызвало общественный резонанс.

Астана получила свое название в 1998 году, когда стала столицей республики. До 1961 года город назывался Акмолинск, в 1961-1992 годах — Целиноград, а затем Акмола.

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Кристина Есикова
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