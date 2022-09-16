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Погранслужба Киргизии сообщила об обстреле со стороны Таджикистана

Киргизия сообщила об обстреле позиций пограничников со стороны Таджикистана

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Таджикистан обстреливает позиции киргизских пограничников, сообщили в пресс-центре погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии, передает РИА Новости.

При этом огонь ведется как из стрелкового оружия, так и из минометов. Пограничники оценивают ситуацию как «напряженную». Сейчас ГКНБ Киргизии принимает все усилия для стабилизации обстановки и недопущения эскалации конфликта.

14 сентября на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками двух стран. В Киргизии заявили, что пограничный наряд страны обнаружил пограничный наряд Погранвойск Таджикистана, который «в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами занял боевые позиции на неописанном участке госграницы».

После этого глава киргизского ГКНБ Камчыбек Ташиев предположил, что провокации на границе были спланированы заранее.

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Марина Совина
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