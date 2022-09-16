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Путин сообщил о неполном участии российской армии в спецоперации

Президент Путин заявил, что Россия участвует в СВО только контрактной частью армии

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Россия участвует в специальной военной операции на Украину (СВО) не полной армией. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время прямой трансляции, которую вела на YouTube «Комсомольская правда».

«Мы же воюем неполной армией, воюем только частью российской армии, только контрактной частью», — сказал глава государства во время пресс-конференции по итогам саммита ШОС-2022.

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24 февраля Владимир Путин объявил о начале СВО. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Глава России уточнил, что в ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».

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Никита Абрамов
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