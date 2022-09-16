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В США назвали причину сокращения поставок оружия Украине

Foreign Affairs: в странах Евросоюза закончилось оружие для поставок Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В ряде европейских стран закончилось оружие для Украины. Об этом пишет Foreign Affairs.

Издание указало, что поставки Киеву вооружений из Европы уже начали сокращаться. Более того, некоторые официальные лица в Вашингтоне также утверждают, что невозможно долго поддерживать нынешний поток оружия на Украину из-за уменьшения военных запасов в самих США.

Экономической поддержке Киева также предрекли снижение по обе стороны Атлантического океана. Так, запросы на дополнительную финансовую помощь Украине сталкиваются со значительным скептицизмом в Конгрессе США. Европейцы же сильно отстают в выполнении своих первоначальных обещаний о помощи.

Ранее сообщалось, что США включили в новый пакет военной помощи Украине боеприпасы для ракетных систем HIMARS. Также Киеву передадут 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов и одну тысячу 155-миллиметровых высокоточных артиллерийских снарядов. Кроме того, Украина получит системы борьбы с беспилотниками, радары, снаряжение для разминирования, стрелковое оружие, приборы ночного видения, а также утепленное обмундирование для холодной погоды. Общая сумма переданных вооружений в рамках данного пакета помощи составила 600 миллионов долларов.

Марина Совина
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