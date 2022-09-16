Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи
Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщает ТАСС.
Американский лидер делегировал госсекретарю Энтони Блинкену полномочия по передаче Киеву суммы в 600 миллионов долларов. При этом содержимое пакета пока остается неизвестным.
15 сентября координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби раскрыл, что власти США решили поставить Украине партию оружия, в том числе передовые ракетные системы. Он пояснил, что эти вооружения «необходимы для боев на южном и восточном направлениях».
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил США о последствиях поставок Киеву ракет ATACMS (Army Tactical Missile System) большой дальности с радиусом поражения до 300 километров. По его словам, передача таких вооружений поставит под удар крупные российские города, а также объекты промышленной и транспортной инфраструктуры. «Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией», — указал он.