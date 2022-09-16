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Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи

Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи в 600 миллионов долларов

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер делегировал госсекретарю Энтони Блинкену полномочия по передаче Киеву суммы в 600 миллионов долларов. При этом содержимое пакета пока остается неизвестным.

15 сентября координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби раскрыл, что власти США решили поставить Украине партию оружия, в том числе передовые ракетные системы. Он пояснил, что эти вооружения «необходимы для боев на южном и восточном направлениях».

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил США о последствиях поставок Киеву ракет ATACMS (Army Tactical Missile System) большой дальности с радиусом поражения до 300 километров. По его словам, передача таких вооружений поставит под удар крупные российские города, а также объекты промышленной и транспортной инфраструктуры. «Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией», — указал он.

Марина Совина
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