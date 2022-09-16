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Путина возмутило введение санкций против детского омбудсмена России

Путин счел возмутительным введение санкций против детского омбудсмена Львовой-Беловой
СюжетСанкции против России:

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Президент России Владимир Путин счел возмутительным решение США ввести санкции против уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой, передает ТАСС.

Глава государства напомнил, что омбудсмен Львова-Белова спасает детей, рискуя жизнью. Сама уполномоченный по правам ребенка в России пояснила, что чувствует удовлетворение после попадания в санкционный список США.

Львова-Белова подчеркнула, что Россия по-прежнему будет стремиться к тому, чтобы у детей-сирот из Донбасса были семьи.

О включении российского детского омбудсмена в санкционный список США стало известно 15 сентября. Она попала под новые санкции в связи с событиями на Украине.

Ранее президент России назвал шизофренией санкции США против детей главы Чечни Рамзана Кадырова.

15 сентября американский Минфин обновил санкционный список. В нем, помимо главы Чечни Рамзана Кадырова, оказались его дочери Айшат, Карина и Табарик Кадыровы, супруга Медни Кадырова, а также Фатима Хазуева и Аминад Ахмадова.

Кроме того, в список попали детский омбудсмен РФ, помощник президента России Максим Орешкин, гендиректор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

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Анна Щербакова
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