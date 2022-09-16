Умер актер «Сумеречной зоны» Марк Миллер

На 98-м году жизни скончался актер «Сумеречной зоны» Марк Миллер

На 98-м году жизни скончался американский актер, сценарист и продюсер Марк Миллер. Об этом сообщает New York Post.

О смерти артиста, наступившей по естественным причинам, сообщила его дочь, актриса Пенелопа Энн Миллер, в среду, 14 сентября. Миллер умер в Калифорнии 9 сентября.

Марк Миллер родился в Хьюстоне, штат Техас, 20 ноября 1924 года. В 1952 году окончил Нью-Йоркскую Американскую академию драматических искусств, после чего начал работать в театре Род-Айленда.

Широкую известность Миллеру принесли съемки в сериале «Сумеречная зона» с 1959-го по 1964 год. Актер был задействован в ситкоме NBC «Пожалуйста, не ешьте маргаритки» и исполнил главную роль в мыльной опере «Дни нашей жизни». В фильмографии звезды насчитывалось более 40 проектов.

В 1995 году на экраны вышел фильм «Прогулка в облаках» с Киану Ривзом, сценарий к которому написал Марк Миллер. Артист был дважды женат, у него остались четверо детей и шестеро внуков.

Ранее стало известно, что на 97-м году жизни скончалась греческая актриса, сыгравшая в двухсерийном фильме Андрея Кончаловского «Одиссея», Ирен Папас.