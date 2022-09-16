Таджикистан уличили в переброске сил к границе с Киргизией

Погранслужба Киргизии: Таджикистан стягивает силы к границе, обстреляна погранзастава

Киргизские пограничники фиксируют переброску Таджикистаном сил и средств к общей границе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Погранслужбу Госкомитета национальной безопасности страны.

«В 22:20 таджикские военнослужащие начали обстрел пограничной заставы "Тамдык" Погранслужбы Киргизии. На территории Таджикистана фиксируется переброска дополнительных сил и средств, тяжелой и автомобильной техники к границам Киргизии», — заявили в ведомстве.

По данным киргизских пограничников, с таджикской стороны продолжается обстрел киргизских позиций, на отдельных участках идут интенсивные бои.

Ранее Киргизия обвинила Таджикистан в обстрелах после объявлений о прекращении огня. По словам представителя погранслужбы, обстановка на киргизско-таджикской границе продолжает оставаться напряженной. В ведомстве заявили о больших потерях среди военных в результате боевых столкновений.

Вооруженные столкновения на киргизско-таджикской границе начались утром 14 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.