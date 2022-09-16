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Путин отреагировал на отказ Зеленского от переговоров фразой «и не надо»

Президент России Путин: раз Зеленский не готов к переговорам с Москвой, то «и не надо»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент России Владимир Путин отреагировал на неготовность украинского коллеги Владимира Зеленского к переговорам с Москвой фразой «и не надо». Его слова, прозвучавшие во время пресс-конференции с журналистами по итогам визита российского лидера в Узбекистан, передает ТАСС.

По словам Путина, главное условия для диалога с украинской стороной это ее согласие, однако Киев того не желает. «Господин Зеленский же объявил, публично сказал, — не знаю, где, но публично, — что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну не готов — и не надо», — отметил президент.

Ранее Путин отреагировал на решение Киева отказаться от переговоров с Москвой и действовать военным путем фразой «флаг в руки». Он объяснил, что Россия отвела войска от Киева, чтобы создать условия для заключения соглашения, однако украинские власти отказались от всех договоренностей с Москвой и «забросили их в ящик».

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Варвара Кошечкина
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