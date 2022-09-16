Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Чечне три человека погибли при падении автомобиля в обрыв

Три человека погибли из-за падения автомобиля в обрыв в Итун-Калинском районе Чечни

Фото: Vyacheslav Argenberg / Wikimedia

В Чечне три человека погибли в результате падения легкового автомобиля в обрыв. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, авария произошла на трассе Шатой — Итум-Кали в районе населенного пункта Башен-Кали. Предварительно, водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в обрыв.

Других данных о случившемся пока нет.

Ранее в Дагестане четыре человека погибли в результате падения автомобиля в ущелье в Цолотлинском каньоне, среди них двое несовершеннолетних. Машина с людьми пролетела сотню метров до удара о землю.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Госдуму внесли два новых антиэкстремистских закона
В Херсоне назвали цель удара ВСУ по зданию администрации
ЦБ высказался о дальнейшем снижении ставки
В Мелитополе произошел взрыв
Онколог перечислил симптомы обнаруженного у Джейн Фонды рака
Журналист сообщил о будущей свадьбе Лизы Песковой с чеченским бизнесменом
Вооружение российских «Гепардов» увеличат в три раза
В США обеспокоились из-за заявления Си Цзиньпина и Путина о едином фронте
Цены на газ в Европе резко снизились
Турция захотела больше российского газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.