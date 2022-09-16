В Чечне три человека погибли при падении автомобиля в обрыв

Три человека погибли из-за падения автомобиля в обрыв в Итун-Калинском районе Чечни

В Чечне три человека погибли в результате падения легкового автомобиля в обрыв. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, авария произошла на трассе Шатой — Итум-Кали в районе населенного пункта Башен-Кали. Предварительно, водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в обрыв.

Других данных о случившемся пока нет.

Ранее в Дагестане четыре человека погибли в результате падения автомобиля в ущелье в Цолотлинском каньоне, среди них двое несовершеннолетних. Машина с людьми пролетела сотню метров до удара о землю.