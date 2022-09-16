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Двух молодых людей отправили в СИЗО по подозрению в убийстве 16-летней россиянки

В Красноярске двоих парней отправили в СИЗО по подозрению в убийстве 16-летней знакомой

Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ

В Красноярске двоих 20-летних россиян отправили в СИЗО по подозрению в убийстве 16-летней девушки, во время допроса они отказались от дачи показаний. Об этом в пятницу, 16 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По предварительным данным, незадолго до гибели девушка проводила время на съемной квартире в компании приятелей — двух 20-летних парней и 17-летней знакомой.

Примерно в 7 часов утра (около 3:00 по мск) тело потерпевшей возле дома заметила случайная прохожая. После этого молодых людей задержали. Следователи обнаружили данные, указывающие на их причастность к гибели знакомой.

Как ранее рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, во время посиделок между парнями возникла ссора. В этот момент потерпевшая, сидя на подоконнике, попыталась их успокоить, а вторая девушка вышла из комнаты. Свидетелем конфликта между молодыми людьми стал прохожий: он заметил силуэты молодых людей и девушки, которые толкались возле окна, из которого вскоре после этого выпала погибшая.

Сотрудники СКР выясняют обстоятельства произошедшего. Ход расследования дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

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Елизавета Новикова
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