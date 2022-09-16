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На Украине захотели сажать в тюрьму за получение российского паспорта

Кабинет министров Украины захотел давать 15 лет тюрьмы за получение российского паспорта

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украинские власти захотели давать тюремный срок за получение российского паспорта и «пропаганду российского гражданства». Соответствующий проект закона на совещании согласовал Кабинет министров Украины, сообщила в своем Telegram-канале вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.

По словам министра, если украинский госслужащий получит российский паспорт, то его могут лишить свободы на срок от 10 до 15 лет. Пропаганда российского гражданства может повлечь тюремное заключение на срок от пяти до восьми лет.

За «принуждение» к получению российского гражданства и за условия, при которых не получившие паспорт украинские граждане будут ограничиваться в правах, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

«Эти нововведения направлены против госслужащих с вражескими паспортами и против тех, кто прямо или косвенно способствует российской паспортизации. Других лиц этот законопроект не касается», — подчеркнула Верещук.

Ранее стало известно, Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение не признавать паспорта, которые были выданы на подконтрольных России территориях Украины. Отмечается, что предложение должны будут утвердить Совет ЕС и Европарламент.

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Алевтина Запольская
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