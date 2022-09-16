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Пентагон назвал сроки передачи Украине комплексов NASAMS

Пентагон: США ожидают, что Украина получит два ЗРК NASAMS в течение двух месяцев

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Keystone Press Agency

Американские власти ожидают, что два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS будут доставлены на Украину в течение двух месяцев. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Его цитирует ТАСС.

«Как ожидается, два комплекса NASAMS будут доставлены в течение двух следующих месяцев или около того», — заявил он.

Ранее спикер командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Киев ожидает от Запада новых систем противовоздушной обороны (ПВО): немецкую IRIST и норвежскую NASAMS. По его словам, сейчас Вооруженным силам Украины (ВСУ) приходится использовать комплексы ПВО, разработанные около полувека назад, а также американские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер».

В конце августа Министерство обороны США заключило контракт с оборонным подрядчиком Raytheon на закупку зенитно-ракетных комплексов NASAMS для Украины. Стоимость сделки составила 182 миллиона долларов.

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Марина Совина
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