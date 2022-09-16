Россиянина отправили в психбольницу после нападения на двух школьниц в подъезде

В Перми мужчину отправили в психиатрическую больницу после нападения на двух школьниц

В Перми полицейские задержали напавшего на 17-летнюю школьницу мужчину и отправили его в психиатрическую больницу. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщает агентство URA.RU.

Отмечается, что пермяк напал на девушку в тот момент, когда та собиралась выходить из лифта в подъезде своего дома. Мужчина, зажав ей рот рукой и схватив за голову, заталкивал ее обратно в лифт.

Но помощь дочери пришла мать, которая услышала шум в подъезде. Приехавшие на место сотрудники МВД узнали в злоумышленнике человека, который в мае этого года похожим образом напал на другую школьницу. Тогда девочка стала кричать и он, испугавшись, сбежал. В первый раз правоохранители не стали его задерживать.

29 августа сообщалось, что в Ачинске мужчина выследил десятилетнюю школьницу и надругался над ней в подъезде.