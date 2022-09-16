Познер рассказал о подозрении на перенесенный омикрон

Телеведущий Владимир Познер заявил, что мог переболеть омикроном

Известный российский телеведущий и журналист Владимир Познер опроверг в разговоре с «Лентой.ру» информацию о своем заболевании COVID-19 и госпитализации. Кроме того, он рассказал, что за все время пандемии у него один раз было подозрение на омикрон.

Весь этот шум напрасен, потому что я здоров, я не госпитализирован, и я не знаю, откуда этот слух пошел — это фейк. Владимир Познер телеведущий

«К новой волне я никак не готовился, не ревакцинировался. Может быть, за все это время у меня был омикрон, но это не проверено. Это было год тому назад, так и неясно, а так нет, не болел», — поделился он.

О том, что Познер попал в больницу с коронавирусом, ранее 16 сентября сообщил Mash в Telegram. По данным издания, у телеведущего были кашель, головная боль и общая слабость.

До этого появилась информация о госпитализации российского телеведущего, заместителя худрука МХТ имени А. П. Чехова Вадима Верника — брата актера Игоря Верника. Однако вскоре и эти данные были опровергнуты.

