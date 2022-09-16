Минобороны сообщило о поражении девяти пунктов управления ВСУ

Минобороны России заявило о поражении девяти пунктов управления ВСУ

Российские войска за минувшие сутки поразили девять пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Звановка и Павловка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, пункты управления также были поражены в населенных пунктах Гуляйполе, Полтавка Запорожской области, Мураховка, Оленовка и Украинка Николаевской области.

Кроме того, российские войска поразили 65 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику ВСУ в 234-х районах, добавили в Минобороны.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что высокоточными ударами Воздушно-космических сил России (ВКС) были уничтожены штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Штаб базировался в районе населенного пункта Очаков в Николаевской области, уточнили в министерстве.

