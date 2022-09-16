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Минобороны сообщило об уничтожении штаба центра операций «Юг» ВСУ

Минобороны России: ВС РФ уничтожили штаб центра спецопераций «Юг» ВСУ под Очаковом
СюжетМинобороны:

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Высокоточными ударами Воздушно-космических сил России (ВКС) уничтожен штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 16 сентября, журналистам заявили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что штаб базировался в районе населенного пункта Очаков в Николаевской области.

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Ранее Минобороны рассказало о потерях отряда специального назначения «Омега» ВСУ. По их данным, в Харьковской области в районе Одноробовки и города Харькова ударами российской авиации уничтожено до 30 бойцов ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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