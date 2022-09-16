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Путин отреагировал на заявление Киева о контрнаступлениях ВСУ

Президент Путин: Киев начал контрнаступление, посмотрим чем это закончится

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент России Владимир Путин отреагировал на заявления Киева о контрнаступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Киевские власти же объявили о том, что начали, проводят активную контрнаступательную операцию. Ну, посмотрим, как она будет, чем она закончится», — сказал глава государства.

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О том, что Украина якобы готовит «серьезное контрнаступление» на юге страны, сообщала телекомпания CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников, владеющих разведданными.

Позднее Минобороны России сообщило, что ВСУ предприняли попытку наступления в трех направлениях, однако она «с треском провалилось».

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Никита Абрамов
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