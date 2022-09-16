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Путин высказался об ударах ВС России фразой «будем считать это предупреждением»

Путин: ВС РФ нанесли несколько чувствительных ударов по Украине, они предупреждающие

Фото: Reuters

Вооруженные силы России недавно нанесли несколько чувствительных ударов по Украине, это можно считать предупреждением, высказался президент страны Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

«Будем считать это предупреждением», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что гражданской инфраструктуре России пытаются нанести ущерб. Москва отвечает на удары Киева сдержанно, однако так будет не всегда, уточнил президент. «Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным», — предупредил он.

Ранее глава государства заявил, что Россия «до поры до времени» сдержанно отвечает на удары Украины по инфраструктуре и теракты. Специальная военная операция это не какое-то предупреждение, добавил он. Президент напомнил, что основной целью спецоперации является освобождение Донбасса.

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Сергей Истомин
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