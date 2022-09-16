В Херсонской области заявили о полном контроле союзных сил над территорией

Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о полном контроле союзных сил над регионом

Херсонская область полностью находится под контролем союзных сил, заявил заместитель главы администрации Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

«Все заявления укронацистов о взятии Киселевки, Александровки, Железного Порта, Давыдов Брода, Бериславского района и других населенных пунктов Херсонской области не соответствуют действительности. Вся освобожденная территория Херсонской области находится под полным контролем союзных сил», — заверил он.

По словам чиновника, сообщения украинских СМИ не соответствуют действительности. «Независимо от того что сегодня болтают укронацистские СМИ, все под контролем», — подчеркнул Стремоусов.

«Никаких продвижений нацистов в глубь Херсонской области не наблюдается», — написал он.

Ранее Стремоусов сообщал, что украинские войска попали в тактическое окружение возле реки Ингулец у границ Херсонской области. По его словам, уровень воды в реке поднялся, нарушив возведенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) переправы, и подразделения оказались прижаты к берегу без снабжения.