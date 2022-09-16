Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Херсонской области заявили о полном контроле союзных сил над территорией

Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о полном контроле союзных сил над регионом

Фото: РИА Новости

Херсонская область полностью находится под контролем союзных сил, заявил заместитель главы администрации Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

«Все заявления укронацистов о взятии Киселевки, Александровки, Железного Порта, Давыдов Брода, Бериславского района и других населенных пунктов Херсонской области не соответствуют действительности. Вся освобожденная территория Херсонской области находится под полным контролем союзных сил», — заверил он.

По словам чиновника, сообщения украинских СМИ не соответствуют действительности. «Независимо от того что сегодня болтают укронацистские СМИ, все под контролем», — подчеркнул Стремоусов.

«Никаких продвижений нацистов в глубь Херсонской области не наблюдается», — написал он.

Ранее Стремоусов сообщал, что украинские войска попали в тактическое окружение возле реки Ингулец у границ Херсонской области. По его словам, уровень воды в реке поднялся, нарушив возведенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) переправы, и подразделения оказались прижаты к берегу без снабжения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин отреагировал на отказ Зеленского от переговоров фразой «и не надо»
В США раскрыли детали переговоров с Россией об обмене заключенными
В России начнут выявлять болезни по-новому
В Херсонской области заявили о полном контроле союзных сил над территорией
Бизнесмен из Индии обогнал Безоса в списке богатейших людей мира
Карты «Мир» захотели ввести еще в одной популярной курортной стране
«Роснефть» назвала незаконным решение Германии об активах компании
Европа подготовит на зиму план отключения электроэнергии
Создана подборка лучших грибных мест в Подмосковье
В США описали сценарий ядерной войны между Россией и НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.