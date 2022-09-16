Арестованная по делу о фейках российская журналистка вскрыла вены в СИЗО

Арестованная по делу о фейках журналистка RusNews Мария Пономаренко вскрыла вены в СИЗО

Журналистка портала RusNews Мария Пономаренко, обвиняемая в распространении фейков о российской армии, вскрыла вены в СИЗО. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

Пономаренко была арестована в апреле из-за публикации в Telegram про драмтеатр в Мариуполе. 6 сентября ее на неделю поместили в карцер за то, что она разбила окно в камере. Издание пишет, что администрация СИЗО решает вопрос о повторной отправке журналистки в карцер уже за другое нарушение.

По информации издания, состояние Пономаренко в СИЗО ухудшилось. Ранее у нее было диагностировано истерическое расстройство личности и клаустрофобия. Окна в камере, где она содержится, оказались заклеенными, поэтому журналистка разбила одно из них.

«Условия содержания за заклеенными окнами я считаю пыточными. Никакой опасности для общества я не представляю. Единственный человек, которому я могу нанести повреждения в состоянии истерики и депрессии, — это я сама», — заявила Пономаренко в суде. Кроме того, она пожаловалась, что две ее несовершеннолетние дочери испытывают проблемы из-за разлуки с матерью.

Защита Пономаренко доказывала, что решение суда об аресте журналистки на два месяца является незаконным и необоснованным, и просила либо избрать любую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, либо освободить ее. Прокурор в свою очередь просил оставить без изменения постановление суда первой инстанции, а жалобу отклонить. Суд встал на сторону прокурора.