В Госдуме заявили о подготовке Зеленским фейков об Изюме

Слуцкий заявил, что Зеленский собирает журналистов для освещения фальсификации об Изюме

Президент Украины Владимир Зеленский собирает «правильных» журналистов и западные телекамеры, которые готовы освещать «очередную фабрикацию по сценарию неонацистов об Изюме». Об этом заявил председатель ЛДПР и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий в Telegram.

По словам лидера партии, украинский лидер снова «нашел захоронения в Изюме» и заявляет о якобы «новых жертвах русских». Кроме того, Слуцкий назвал происходящее Бучей-2 или «очередной серией постановок».

«Мы добиваемся не правды, а эффекта», — привел Слуцкий цитату идеолога гитлеровской пропаганды Геббельса, отметив, что его уроки хорошо усвоил Зеленский.

14 сентября президент Украины Владимир Зеленский приехал в город Изюм Харьковской области, который ранее контролировали союзные силы. Помимо украинского лидера в город приехали глава офиса президента страны Андрей Ермак и замминистра обороны Анна Маляр.

Об оставлении города Вооруженными силами (ВС РФ) стало известно 10 сентября. Министерство обороны объяснило отход перегруппировкой для наращивания усилий на донецком направлении, это делается в целях достижения целей специальной военной операции на Украине.