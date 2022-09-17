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В Финляндии усомнились в законности принятых Эстонией визовых ограничений

В МИД Финляндии усомнились в законности ограничений Эстонии на визы россиянам

Фото: Shutterstock

МИД Финляндии сомневается в том, что правительству страны стоит применять ограничительную визовую практику, к которой прибегают власти Эстонии в отношении россиян с шенгенскими визами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на служебную записку финского МИД, опубликованную финскими СМИ.

«Эстония пытается утверждать, что российские и белорусские обладатели туристических виз представляют угрозу общественному порядку, внутренней безопасности и международным отношениям — непосредственно на основании их национальности. Такая интерпретация Эстонии может быть признана юридически сомнительной», — говорится в сообщении ведомства.

В сентябре глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил запрет въезда в страну для граждан России. Ограничение, о котором также договорились Латвия, Литва и Польша, начнет действовать с 00:00 19 сентября. По словам Рейнсалу, призыв к жителям России звучит так: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!»

После этого Финляндия останется единственной страной Евросоюза с сухопутной границей с Россией, открытой для въезда россиян с туристическими шенгенскими визами.

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Виктория Кондратьева
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