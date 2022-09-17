Косметолог назвала самый эффективный способ вернуть молодость

Косметолог Наиля Максименко назвала чек-лифт эффективным способом вернуть молодость

Хирургическое вмешательство — самый эффективный способ вернуть молодость, считает косметолог-дерматолог Наиля Максименко. В беседе с изданием «Вечерняя Москва» она назвала косметические процедуры, помогающие звездам скрывать возрастные изменения внешности.

«Сегодня популярен чек-лифт — эндоскопическая подтяжка лица без разрезов», — утверждает Максименко. По ее словам, эту процедуру часто сочетают с блефаропластикой — хирургической коррекцией формы век.

Максименко добавила, что знаменитости прибегают и к другим косметическим процедурам, которые могут быть менее заметны, но помогают достичь необходимого результата.

Ранее сообщалось, что, по мнению пластического хирурга Максимильяна Абозина, певица София Ротару сделала эндоскопическую подтяжку лба. Пластический хирург Владимир Плахотин полагает, что ту же процедуру использовал и певец Валерий Леонтьев.