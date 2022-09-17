Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Сербии рассказали о задержаниях на протестах против гей-парада

Премьер Сербии Брнабич заявила о задержании 64 человек на протестах против гей-парада

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что на протестах против гей-парада в Белграде прошли задержания. Десять полицейских получили легкие травмы, пишет РИА Новости.

На брифинге Брнабич рассказала о задержании 64 человек на протестах против гей-парада в Белграде. По ее мнению, Сербия проявила себя как серьезная страна, «которая сдержала слово, данное гражданам».

«Сегодня было задействовано около 5,2 тысячи сотрудников МВД на улицах Белграда, у нас было два инцидента — конфликт между определенными группами на площади Славия и в Караджорджевом парке, в обоих случаях сотрудники МВД своевременно реагировали, решили проблемы и обеспечили нераспространение инцидентов», — сообщила она.

Материалы по теме:
На радуге зависли Будущее экономики в руках ЛГБТ. Еще недавно их преследовали и унижали по всему миру
На радуге завислиБудущее экономики в руках ЛГБТ. Еще недавно их преследовали и унижали по всему миру
15 марта 2019
Все цвета Киева На украинский гей-парад пришли трансвеститы, депутаты и дипломаты. Было жарко
Все цвета КиеваНа украинский гей-парад пришли трансвеститы, депутаты и дипломаты. Было жарко
19 июня 2018

Ранее в Сербии запретили проведение гей-парада. Президент республики Александр Вучич объяснил, что МВД страны приняло такое решение из-за угрозы беспорядков. «Не будем играться с этим и выдумывать глупости, запрещать из-за якобы "оспы обезьян"... Мы обеспокоены ситуацией в сфере безопасности», — подчеркнул он.

Евросоюз призвал Сербию разрешить проведение гей-парада EuroPride. 27 августа Вучич отменил гей-парад в Белграде за две недели до его проведения из-за массовых протестов местных жителей, которые устраивали марши с плакатами и настаивали на отмене гей-парада.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Херсоне ликвидировали группу украинских диверсантов
Китай выразил резкое недовольство из-за визита чешских политиков на Тайвань
Пушилин поручил организовать в ДНР круглосуточную разгрузку топлива
В Сербии рассказали о задержаниях на протестах против гей-парада
В России предложили запретить введение санкций на поставки лекарств
Азербайджан назвал потери в эскалации на границе с Арменией
В Херсонской области оценили ущерб при ликвидации группы диверсантов
Чиновник НАТО оскорбил россиян носками
Пушилин заявил о необходимости уничтожить «террористический украинский режим»
В Греции осудили отправку оружия на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.