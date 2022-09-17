В Сербии рассказали о задержаниях на протестах против гей-парада

Премьер Сербии Брнабич заявила о задержании 64 человек на протестах против гей-парада

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что на протестах против гей-парада в Белграде прошли задержания. Десять полицейских получили легкие травмы, пишет РИА Новости.

На брифинге Брнабич рассказала о задержании 64 человек на протестах против гей-парада в Белграде. По ее мнению, Сербия проявила себя как серьезная страна, «которая сдержала слово, данное гражданам».

«Сегодня было задействовано около 5,2 тысячи сотрудников МВД на улицах Белграда, у нас было два инцидента — конфликт между определенными группами на площади Славия и в Караджорджевом парке, в обоих случаях сотрудники МВД своевременно реагировали, решили проблемы и обеспечили нераспространение инцидентов», — сообщила она.

Ранее в Сербии запретили проведение гей-парада. Президент республики Александр Вучич объяснил, что МВД страны приняло такое решение из-за угрозы беспорядков. «Не будем играться с этим и выдумывать глупости, запрещать из-за якобы "оспы обезьян"... Мы обеспокоены ситуацией в сфере безопасности», — подчеркнул он.

Евросоюз призвал Сербию разрешить проведение гей-парада EuroPride. 27 августа Вучич отменил гей-парад в Белграде за две недели до его проведения из-за массовых протестов местных жителей, которые устраивали марши с плакатами и настаивали на отмене гей-парада.