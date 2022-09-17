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В Германии граждан уличили в нежелании экономить газ

WSJ: граждане Германии не стремятся экономить газ

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Граждане Германии не стремятся экономить газ, в отличие от бизнеса и предприятий. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

В публикации сказано, что государства ЕС стремятся избавиться от газовой зависимости от России и сокращают потребление топлива и электроэнергии.

«Между тем, в отличие от предприятий и бизнеса простые граждане не торопятся снижать потребление газа и электричества, что может привести к серьезным проблемам зимой», — говорится в материале.

WSJ утверждает, что Германия в первом полугодии снизила потребление газа и электроэнергии на 15 процентов за счет предприятий, однако они понесли финансовые потери, а в экономике произошла рецессия.

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Издание также пишет, что граждане Германии обеспокоены высокими тарифами на коммунальные услуги, но пока не спешат отказываться от комфорта. Это привело к тому, что общее сокращение потребления газа составило 6 процентов. WSJ пишет, что экономия, достигнутая за счет производства, сходит на нет из-за позиции граждан, которые мешают планам правительства Германии по сокращению потребления электроэнергии.

Ранее сообщалось, что жители Германии завалили звонками колл-центры компаний коммунальных услуг и поставщиков энергии из-за недовольства ростом цен. По словам главы ассоциации коммунальных служб VKU Ингберта Либинга, некоторые немцы стали агрессивными, некоторые звонили «в слезах и нуждались в психологической помощи». По мнению главы крупнейшего поставщика энергии E.ON Филипа Тона, многие в стране недооценивают масштаб энергетического кризиса и связанный с ним рост цен.

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Сергей Истомин
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