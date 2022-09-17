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В Херсонской области оценили ущерб при ликвидации группы диверсантов

В администрации Херсонской области оценили ущерб при ликвидации группы диверсантов

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Существенного материального ущерба Херсону при ликвидации вооруженной группы не зафиксировано, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Херсонской области.

В ведомстве напомнили, что в центре города произошло столкновение между российскими военными, осуществлявших патрулирование улиц города, и неустановленной группой лиц. «После короткого боестолкновения нападавшие были уничтожены. Существенного материального ущерба городу и его жителям не зафиксировано», — оценили ситуацию власти.

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В правоохранительных органах добавили, что жертв среди военнослужащих и мирных жителей нет.

Ранее сообщалось, что в субботу, 17 сентября, российские военные ликвидировали украинских диверсантов, которые оказали им сопротивление. Никакого «прорыва» украинских войск в регионе нет, отметили власти.

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Марина Совина
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