В России спрогнозировали изменение ключевой ставки до конца года

Экономист Жорнист: к концу года мы увидим ключевую ставку в семь процентов

Ключевая ставка продолжит снижаться и к концу года составит семь процентов, считает финансовый аналитик Евгений Жорнист. По его словам, к такому шагу Центробанк будет подталкивать инфляция. Своим мнением специалист поделился в ходе беседы с «Лентой.ру».

16 сентября Центральный банк снизил ключевую ставку до 7,5 процента. «Очевидно, это решение не стало сюрпризом и для инвесторов: облигации, прежде всего короткие облигации федерального займа и корпоративные бонды, сегодня уверенно росли в цене еще до выхода решения ЦБ. На саму публикацию рынок практически не отреагировал, что говорит о том, что снижение на 50 базисных пунктов уже было заложено в ценах», — высказался экономист.

Одновременно ЦБ пересмотрел прогноз по инфляции до 11-13 процентов по итогам года, указал он. Жорнист напомнил, что июльский прогноз предполагал 12-15 процентов. «Коррекция цен после резкого скачка весной, динамика обменного курса и расширение предложения на отдельных рынках за счет постепенного восстановления импорта и процессов импортозамещения приводят к замедлению инфляции. В то же время потребительский спрос остается слабым. Указывает он, что, с одной стороны, выступает дезинфляционным фактором, а с другой — говорит о том, что спрос нужно стимулировать, в том числе через смягчение финансовых условий», — считает специалист.

Жорнист заметил, что ЦБ не сообщил, продолжится ли снижение ставки и дальше, как это было ранее. Тем не менее экономист предположил, что тенденция продолжится.

«Если инфляция продолжит снижаться, то, даже чтобы оставаться в нейтральном диапазоне, ЦБ придется продолжать снижать ставку по мере торможения роста цен. Хотя добавлю, что такие агрессивные шаги, как ранее в этом году, мы уже не увидим», — счел эксперт.

Более того, не исключаю, что регулятор может перейти и в более мягкую зону относительно инфляции. Поэтому прогноз по дальнейшей динамике ключевой ставки следующий: ждем снижения ставки до семи процетов к концу этого года, по крайней мере шести процентов в следующем и пяти-шести в 2024 году Евгений Жорнист финансовый аналитик

Ранее глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина высказалась о дальнейшем снижении ставки и признала, что пространство для подобных действий сузилось. Она уточнила, что в настоящее время денежно-кредитная политика является нейтральной.