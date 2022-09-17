Стало известно о подготовке ВСУ к атакам в Херсонской области

«Военкоры Русской Весны»: ВСУ переправляются через реку Ингулец для атак в Херсонщине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к атакам в Херсонской области, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Под ударами Армии России ВСУ продолжают переправляться через реку Ингулец для атак на Херсонщине: берег усеян уничтоженной техникой врага», — сообщают авторы. К записи также приложили кадры, на которых, как утверждают «Военкоры Русской Весны», «БМП и турецкая бронемашина Kirpi купаются в речке».

При этом 16 сентября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что украинские войска попали в тактическое окружение возле реки Ингулец у границ Херсонской области. По его словам, уровень воды в реке поднялся, нарушив возведенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) переправы, и подразделения оказались прижаты к берегу без снабжения.