ВКС России ликвидировали более 50 бойцов батальона «Кракен» под Харьковом

Минобороны: ВКС РФ ликвидировали более 50 бойцов батальона «Кракен» в Харьковской области

Воздушно-космические силы (ВКС) России ликвидировали более 50 бойцов батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Кракен» в Харьковской области. Об этом в субботу, 17 сентября, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.