Кулеба прокомментировал применение оружия из США для ударов по Крыму

Глава МИД Украины Кулеба отверг применение Киевом оружия из США для ударов по Крыму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отверг применение Киевом американского оружия для ударов по Крыму. Об этом он сообщил в интервью телеканалу PBS.

«Нет», — сказал Кулеба, отвечая на вопрос о том, использовалось ли оружие США для ударов по полуострову.

15 сентября жители крымской Евпатории сообщили о сработавшей в городе системе противовоздушной обороны (ПВО). Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры, на которых слышны звуки системы ПВО. Официальных комментариев от властей по ситуации нет.

30 августа в Севастополе сработали системы ПВО. По словам губернатора города Михаила Развожаева, тогда был сбит беспилотник в районе Вехнесадового, ситуация находилась под контролем.