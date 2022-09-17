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Кулеба прокомментировал применение оружия из США для ударов по Крыму

Глава МИД Украины Кулеба отверг применение Киевом оружия из США для ударов по Крыму

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отверг применение Киевом американского оружия для ударов по Крыму. Об этом он сообщил в интервью телеканалу PBS.

«Нет», — сказал Кулеба, отвечая на вопрос о том, использовалось ли оружие США для ударов по полуострову.

15 сентября жители крымской Евпатории сообщили о сработавшей в городе системе противовоздушной обороны (ПВО). Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры, на которых слышны звуки системы ПВО. Официальных комментариев от властей по ситуации нет.

30 августа в Севастополе сработали системы ПВО. По словам губернатора города Михаила Развожаева, тогда был сбит беспилотник в районе Вехнесадового, ситуация находилась под контролем.

Марина Совина
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