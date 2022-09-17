В Молдавии назвали последствия полного прекращения поставок от «Газпрома»

Премьер Молдавии: после прекращения поставок «Газпрома» за газ придется платить авансом

Если «Газпром» полностью прекратит поставки топлива в Приднестровье, региону придется получать снабжение с международного рынка и оплачивать газ авансом. Такие последствия назвала премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица во время передачи Bună Seara на общественном телеканале Moldova 1.

По словам Гаврилицы, «Газпром» не дает четкого ответа, будет ли он поставлять газ в Молдавию после 1 октября или нет. Она отметила, что с октября страна будет платить за газ меньше, но есть риск полного перекрытия крана под предлогом незавершенного аудита задолженности «Молдовгаза».

«У нас есть письма, в которых говорится, что мы должны решить проблему с долгом к 1 октября, мы попросили их продлить срок. Мы призвали к ясности в отношении поставок природного газа и объемов, но у нас все еще нет ясности. Если мы собираемся получить доступ к природному газу на международном рынке или от партнеров по выгодной цене, мы должны в первую очередь заплатить за потребленный газ и заплатить авансом», — сказала Гаврилица.

Премьер добавила, что доставка природного газа на левый берег Днестра без предоплаты невозможна.

14 сентября Гаврилица заявила, что Молдавия может столкнуться с «двойным шоком» от сокращения поставок газа из России и высоких цен на топливо. Даже если «Газпром» сохранит поставки, стране придется снижать уровень потребления из-за «очень, очень высоких цен». Премьер добавила, что Молдавия готовится ко всем вариантам развития событий, так как прогресс в переговорах с Россией отсутствует.

Как считает бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику, Кишинев стремится разорвать контракт с «Газпромом», поскольку не выполняет обязательства. По его мнению, власти республики не принимают никакие меры, чтобы у российской стороны был повод получать поставки.