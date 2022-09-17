НАТО признала планы о расширении присутствия у границ России

В НАТО признали, что планировали расширении присутствия у границ России

В НАТО официально признали, что начали планировать расширение присутствия сил альянса у границ с Россией еще несколько лет назад. Об этом сообщает ТАСС.

С таким заявление выступил нидерландский адмирал Роб Бауэр, возглавляющий Военный комитет альянса. На пресс-конференции по итогам встречи начальников генштабов НАТО в Таллине он рассказал, что в странах, граничащих с Россией, предполагалось развернуть боевые группы бригадного уровня. В случае необходимости они могли бы трансформироваться в более крупные соединения.

Мы обсудили самую обширную перестройку наших военных структур с 1949 года. Планирование этого началось несколько лет назад, сейчас мы претворяем эти планы в жизнь Роб Бауэр глава Военного комитета НАТО

В апреле Роб Бауэр заявил, что главным результатом событий на Украине стало усиление Североатлантического альянса у российских границ.

Ранее сообщалось, что президент Эстонии Алар Карис отметил, что Североатлантический альянс имеет решающее значение для европейской безопасности. По его словам, «сдержать Москву» способно лишь военное превосходство Запада.